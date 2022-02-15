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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

15.02.2022 10:02
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

E.B. idaresindeki 59 VD 556 dorse ve 59 VG 555 çekici plakalı tır, Cezaevi Kavşağı'nda, Barış Akif T'nin kullandığı 41 YV 693 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Barış Akif T. ile yanındaki Muhammet Mustafa Yavuz, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarıldıktan sonda ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yavuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Çerkezköy, Tekirdağ, İtfaiye, Cezaevi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Tekirdağ'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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