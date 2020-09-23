Son dakika haberleri: Tekirdağ'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin haber vermesine üzerine bölgeye sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Tekirdağ-Muratlı yolu cezaevi mevkisinde Yasin D'nin kullandığı 59 B 0443 plakalı otomobil ile Ferhat D. idaresindeki 45 EP 250 plakalı otomobil çarpıştı.

Muratlı ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.

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