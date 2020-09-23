Son dakika haberleri: Tekirdağ'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Muratlı ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.
Tekirdağ-Muratlı yolu cezaevi mevkisinde Yasin D'nin kullandığı 59 B 0443 plakalı otomobil ile Ferhat D. idaresindeki 45 EP 250 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin haber vermesine üzerine bölgeye sağlık ekibi ve polis sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:59 - Kaynak: AA
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