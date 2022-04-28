Son dakika haberleri | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli tutuklandı

28.04.2022 12:50
Son dakika haberleri | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da polis ekiplerince bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler belirlenen adreslere son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 625 gram eroin, 4 bin ecza hap, 251 gram metamfetamin, 3 kilogram bonzai, 5 kilogram skunk, 3 av tüfeği, 3 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 27 bin 800 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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