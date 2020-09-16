Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa ( Kore ) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda üzerinden 17 fişek bonzai (sentetik kannabinoid), 2 fişek eroin ve 4 adet reçeteye tabi hap çıkan 2 şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

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