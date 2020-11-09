Son dakika haberleri... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler takibe aldıkları 2 kişiyi uyuşturucu satışı yaparken yakaladı.
Gözaltına alınan S.M. ve B.C. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
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