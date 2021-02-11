Son dakika haberleri | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 454 küçük pakette eroin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 315 lira ve 3 çalıntı televizyon ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ç, Y.H.G. ve K.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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