Son dakika haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirledikleri şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda, bazı ikamet ve bazı araçlarda 2 kilogram eroin, 3,5 kilogram skunk ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüphelilerin uyuşturucu ve tabancayı otomobilin vites kutusunda oluşturdukları gizli bölmede sakladığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.