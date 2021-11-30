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Son dakika haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

30.11.2021 11:02
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirledikleri şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda, bazı ikamet ve bazı araçlarda 2 kilogram eroin, 3,5 kilogram skunk ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Şüphelilerin uyuşturucu ve tabancayı otomobilin vites kutusunda oluşturdukları gizli bölmede sakladığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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