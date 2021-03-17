Son dakika haberleri... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan Ö.A, U.M, E.A, İ.K, S.I. ve G.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda, 120 paket eroin, 100 paket sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 750 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu ile Değirmenaltı, Çorlu ilçesinin Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Tekirdağ 'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

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