Son dakika haberleri! Tekirdağ'da yangın çıkan metruk depoda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Tekirdağ'da yangın çıkan metruk depoda erkek cesedi bulundu

19.03.2022 11:21
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da yangın çıkan metruk depoda erkek cesedi bulundu

Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde metruk depoda çıkan yangın söndürüldü, olay yerinde erkek cesedi bulundu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde metruk depoda çıkan yangın söndürüldü, olay yerinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde eski balık hali olduğu belirtilen binadaki metruk depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından depoda erkek cesedi bulundu.

60 yaşındaki Tahir K'ye ait olduğu belirlenen ceset, savcı ve polisin incelemesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Tekirdağ'da yangın çıkan metruk depoda erkek cesedi bulundu
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da yangın çıkan metruk depoda erkek cesedi bulundu
Son dakika haberleri! Tekirdağ'da yangın çıkan metruk depoda erkek cesedi bulundu

YORUMLAR
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Tekirdağ, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Tekirdağ'da yangın çıkan metruk depoda erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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