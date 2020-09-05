Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekiplerince, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çerkezköy Adliyesine getirilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 5 zanlı adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Dün, nitelikli yağma, tehdit, silah kaçakçılığı ve tefecilik gibi suçlamalarla 12 şüpheli yakalanmış, daha sonra ekiplerin çalışmasıyla 2 kişi daha gözaltına alınarak 14 zanlı adliyeye sevk edilmişti.