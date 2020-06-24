Son dakika haberleri: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün ve Trakya Tohum A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Birol Tarar, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette üniversite ve kurumlar arası işbirliği imkanları konuşuldu.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün, burada yaptığı konuşmada, tarım alanında bölgede öncü, çevreye ve etik değerlere duyarlı, nitelikli araştırmalarla güçlenen, uygulamalı eğitim odaklı, dinamik bir akademik ortam sunan üniversitenin faaliyetlerini takdirle takip ettiklerini söyledi.

Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, bölgeye hizmet eden kurumların başarılarını arttıran önemli bir etkenin de kurumlar arası uyum olduğunu dile getirdi.

-TREDAŞ'da normalleşme dönemine hazır

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) koronavirüs (Kovid-19) salgını riskinin azaltılması kapsamında, çalışanları ve müşterileri için önleyici tedbirlerini arttırarak, normalleşme dönemine hazır hale getirdi.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, ofis çalışanlarına dönüşümlü evden çalışma sistemi getiren TREDAŞ, normalleşme döneminde tam zamanlı çalışmaya geçti.

Bu kapsamda, pandemi döneminin başladığı mart ayından bugüne kadar devam eden bina girişlerinde termal kamera ve ateş ölçümünün yanı sıra, uyarıcı yer işaretleri, asansör içi bilgilendirmeleri, personel kartlı giriş sistemi, her katta temassız dezenfektan kutuları, personel servisi ve şirket araçları dezenfeksiyon işlemleri ile tıbbi malzeme atık kutusu, arıza servisinde bilgilendirici video gösterimleri gibi yenilikler de eklendi.

Enerjinin güvenli ve sürekli iletilmesi için 7 gün 24 saat sahada olan TREDAŞ, Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreçte vatandaşlara da maske, mesafe ve hijyen kuralları yönünde hatırlatmalarda da bulundu.

-Hüseyin Pehlivan anıtı yenileniyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ tarihinin en önemli simalarından biri olan Hüseyin Pehlivan'ın anıtında yenileme çalışmaları başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi ilçenin turizm potansiyelini arttırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Şehrin simge isimlerinden olan Kırkpınar başpehlivanı Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Anıtı'nda da yenileme çalışmaları kapsamında anıtın yıpranan ve bakımsız kalan kaidesinin bakımı ile okunmaz hale gelen kitabesinin yenilenmesi işlemleri Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ'lı Hüseyin Pehlivan'ın dillere destan güreş tutkusunu ve başarılarını herkesin bildiğini ifade ederek, şunları kaydetti.

"Anıtın mermer sütunları ile kirlenmiş yüzeylerini temizledik. Tamir ve tadilat gerektiren yerleri onardık. Yıllar içinde solan ve bozulan kitabesini de yeniledikten sonra, anıtımıza yeni bir görünüm kazandırmış olacağız. Şehrin girişinde ziyaretçilerimize adeta 'Hoş geldiniz' diyen Hüseyin Pehlivan Anıtımızı hak ettiği görünüme kavuşturarak sembol isimlerimizden birine gereken hürmeti göstermiş olacağımıza inanıyorum."