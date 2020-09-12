TEKİRDAĞ'IN MEŞHUR LEZZETİ 'PEYNİR HELVASI' TESCİLLENDİ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın ünle lezzetlerinden peynir helvası Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanmasının ardından tescile hak kazandı. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, "Amacımız, coğrafi işaret tescili ile ürünleri korumak kollamak, doğru yapılmasını, doğru sunulmasını, doğru tüketilmesini sağlamak. Bunları yaptığımız zaman da gelecek nesillere de lezzetli, bilinen, marka olmuş, ticari kazanç elde edilebilecek ürünler aktarabileceğiz" dedi.

Tekirdağ'ın önemli lezzetlerinden ünlü peynir helvası coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanmasının ardından tescile hak kazandı. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Tekirdağ'ın lezzet kültürü olan bir kent olduğunu belirterek, "Birçok yeni ürün üzerine de çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz, coğrafi işaret tescilli ürün sayımızı 10'lara 15'lere çıkarabilmek. Niçin yöresel ürünler hem bizden sonraki nesillere aktarılması gereken önemli ticari ve gelenek haline gelmiş nesneler. Hem de bunları yaşatabilmek, tanıtabilmek amaçlı, gelen misafirlerimize de sunabilmek amaçlı önemli ürünler. Dolayısıyla bunların sayısı ne kadar çok artarsa hem şehrimize gelen ziyaretçi sayısı hem de bu ürünlerden şehirde yaşayan bu ticareti yapan işletmelerimizin ticari kazançlarına fayda sağlayacak ürünler. Peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ile alakalı süreç 2016 yılında başladı ve ciddi bir şekilde odamızca sürdürüldü" dedi.

'COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ İLE ÜRÜNLERİ KORUMAK KOLLAMAK'

Tescilin 4 yıllık süreç içerisinde alındığını ifade eden Günay, "Bundan sonra ne olacak. Tekirdağ Ticaret Odası olarak diğer paydaşlarımızla birlikte üniversitemiz, Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte bir denetim ekibi kuracağız. Tekirdağ köftesi ve peynir helvasının prosesleri belli. Bu proseslerin dışında üretim yapan firmaların hiç birine üretim izni vermeyeceğiz. Denetleme ve izin hakları bizde. Bu ürün doğru proseslerle yapılsın ve yüzyıllar sonrasına da aktarılabilsin diye. Çünkü herkes kendi kafasına göre proseste değişiklik yaparsa Tekirdağ köftesi veya peynir helvasının yöresel ürünün ne bir anlamı kalır ne de bir lezzeti kalır. Dolayısıyla bizim burada ki amacımız, coğrafi işaret tescili ile ürünleri korumak kollamak, doğru yapılmasını, doğru sunulmasını, doğru tüketilmesini sağlamak. Bunları yaptığımız zaman da gelecek nesillere de lezzetli, bilinen, marka olmuş, ticari kazanç elde edilebilecek ürünler aktarabileceğiz" diye konuştu.

'PEYNİR HELVASINI BU NOKTAYA GETİRDİK'

Tekirdağ'da 3 kuşaktır peynir helvası yaparak satan Ebubekir Tekbaş, 1965-1970 yıllarında peynir helvasını mevlitlere, cemiyetler gibi yerlere yerel olarak, amatör olarak yapıldığını ve ikramlarda bulunulduğunu söyledi. Tekbaş, "1998 yılı gibi işi ele aldığım zaman çok sıkı kavrayarak, girişimciliğimizle, araştırmacılığımızla geliştirerek Allah'ın izniyle peynir helvasını bu noktaya getirdik. Peynir helvası işini elime aldığım zaman, 'bir lokantada, peynir helvası var mı?' diye sorulmazdı. Lokantadaki personel, köfte yendikten sonra, 'Peynir helvası yer misiniz?' diye İstanbul'dan çevre illerden gelenlere sorarak, tattırarak ikramda bulunurdu. Günümüzde bir lokantaya köfte yemeğe ya da Tekirdağ'a gezmeye gelen yerli yabancı turistler peynir helvası var mı? Bulunur mu? Bana peynir helvası veririmsiniz söylemleri yaygınlaşmıştır. Bunda da bizim girişimciliğimiz baş rol oynamıştır" dedi.

PEYNİR HELVASININ YAPILIŞI

Peynir helvasının yapılışı hakkında da bilgi veren Tekbaş, "Peynir helvası, sabah saatlerinde köye gidilir müstahsilden süt toplanır. İmalathanemize sağlıklı şekilde gelir . Plastik bidonlarda, plastik güğümlerde değil, sütün olması gerektiği şekilde imalathanemize gelir. Burada kaynaması yapılır. Sırasıyla mayalaması yapılır. Teleme haline gelir. Telemesi kırılır. Peynir süzdürülmek üzere tencerelere konulur, süzdürülür. Vakti geldiği zaman hijyenik bir ortamda kesinlikle el değmeden tencerelere aktarılır. Sırasıyla içerisine unu girer, şekeri girer, yumurtası girer ve peynir helvası olur. Yine aynı şekilde el değmeden, hijyenik şekilde paketlemesi olur. Sabahları dükkanlarımıza nakil edilir ve satışımız olur" ifadelerini kullandı.