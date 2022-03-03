Son dakika haberleri! Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

03.03.2022 00:57
Son dakika haberleri! Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı.

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince Tekirdağ merkezli İstanbul, Kocaeli ve Samsun olmak üzere 4 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla düzenlenen operasyonda ardışık arama yaptıkları tespit edilen ve şu anda aktif görevde bulunan 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve 1 aşçı olmak üzere 10 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri 10 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI TEKİRDAĞ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'NÜN 'İNFAZ KORUMA MEMURLARI' OPERASYONU: 10 GÖZALTI Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
00:30 ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı
00:25 Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:14 Rusya ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de tren istasyonunun yakınını vurdu
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 01:04:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement