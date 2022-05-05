Son dakika haberleri: Tekirdağ NKÜ Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım bekleme salonu açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Tekirdağ NKÜ Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım bekleme salonu açıldı

05.05.2022 14:37
Son dakika haberleri: Tekirdağ NKÜ Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım bekleme salonu açıldı

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi yoğun bakım bekleme salonu törenle hizmete açıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi yoğun bakım bekleme salonu törenle hizmete açıldı.

Tefrişatı, Tekirdağ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sarı ve Ticaret Borsası Meclis üyeleri tarafından yaptırılan bekleme salonunda, üzerinde konforlu bir şekilde uyumaya imkan tanıyan katlanır koltuklar ve kanepeler yer alıyor.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, hastanenin, bölge hastanesi olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Hastanede her geçen gün yeniliklere bir yenisini eklediklerini belirten Şahin, "Geçenlerde yeni doğan bir bebeğimize kök hücre nakli yapmıştık. Ondan önce Trakya'da ilk defa bypass ameliyatını koltuk altından küçük kesi yöntemiyle gerçekleştirdik. Yine bildiğiniz üzere Trakya'nın ilk İnme Merkezi üniversite hastanemizde mevcut. Tabii bunları gerçekleştirirken hastaların olduğu kadar, refakatçi ve hasta yakınlarının konforu da çok önemli." dedi.

Osman Sarı ise Tekirdağ Ticaret Borsası olarak üniversiteye hem eğitimde, hem de sağlıkta katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün buranın tefrişatını da Borsamızın bütçesinden değil, Tekirdağ Ticaret Borsası Meclis üyeleri olarak kendimiz yaptık." diye konuştu.

Açılış sonrası bekleme salonundan faydalanan refakatçilere çorba ikram edildi.

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Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tekirdağ NKÜ Üniversitesi Hastanesinin yoğun bakım bekleme salonu açıldı - Son Dakika


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