Son dakika haberleri | Tekirdağ Valisi Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Tekirdağ Valisi Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

08.04.2022 09:53
Son dakika haberleri | Tekirdağ Valisi Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika haber: Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkede huzur ve düzenin bozulmaması ve milletin güvenli bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yaptığını belirtti.

Köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip Türk Polis Teşkilatının insan hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılması için üstün bir gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' sözünü kendisine ilke edinen Türk Polis Teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasında ve iç güvenliğin sağlanmasında çok önemli bir rol üstlenmektedir."ifadelerini kullandı.

Yıldırım, huzur ve güvenin teminatı olan polis teşkilatının, başarılı çalışmalarıyla kentin güvenli turizm merkezlerinden biri olmasına da çok büyük katkı sağladığına değinerek şunları kaydetti:

"Yerli ve yabancı misafirlerimizin huzurlu bir tatil yapmalarına imkan sunan polis teşkilatımızın bundan sonra da aynı azim ve kararlıkla başarılı çalışmalarına devam edeceğine yürekten inanıyorum. Türk Polis Teşkilatı, ülkemizin her kritik döneminde olduğu gibi salgın sürecinde de görevlerini başarıyla ifa ederek yaptıkları uygulama ve denetimlerle hastalığın daha fazla yayılmasının önüne geçmişlerdir. Bu hizmetleri sebebi ile ilimizde görev yapan emniyet teşkilatı mensupları olmak üzere tüm polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunan ve emekli olan polislerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hayat temenni ediyorum."

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Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Tekirdağ Valisi Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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