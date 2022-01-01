Son dakika haberleri... Tekirdağ Valisi Yıldırım, yeni yıl mesaisindeki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, uygulama noktalarında yeni yılı görev başında karşılayan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Vali Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ile TOKİ ve Malkara yolundaki uygulama noktasını ziyaret etti.

Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleri ile sohbet eden Yıldırım, vatandaşların yeni yıllarını kutladı.

Ekipler de vatandaşlara çikolata ikram etti.

Yıldırım daha sonra Tekirdağ Valiliği önüne gelerek gece görev yapacak sağlık, AFAD, itfaiye ve zabıta ekiplerinin yeni yıllarını kutladı.

Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın Tekirdağ, Türkiye ve bütün insanlık için hayırlı olmasını diledi.

2021 yılında salgın nedeniyle herkesin bir çok faaliyetini kısıtlamak zorunda kaldığını ifade eden Yıldırım, "Ümit ediyorum ki 2022 yılında inşallah Kovid-19 ortadan kalkar ve normal hayatımıza döneriz. Şu anda emniyetimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle, sağlık müdürlüğümüz, itfaiyemiz, AFAD'ımızla, belediyelerimizle, zabıtalarımızla hep birlikte görev yapıyoruz. Şu anda bütün arkadaşlarımız sahadalar. Yılbaşı gecesinin daha sonradan herhangi bir şekilde hafızalarda üzüntülü bir şekilde kalmaması için arkadaşlarımız gayret sarf ediyorlar. Sadece emniyet ve jandarmadan 338 ekibimiz var. ve bunlarda çalışan şu anda personel sayısı bin 832." dedi.