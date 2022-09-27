Son dakika haberi: TEKNEDEN ATEŞ AÇAN İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haberi: TEKNEDEN ATEŞ AÇAN İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

27.09.2022 16:36

Son dakika haber: İSTANBUL Boğazı'nda bir tekneden tabancayla ateş ederken görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlanan iki kadın polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL Boğazı'nda bir tekneden tabancayla ateş ederken görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlanan iki kadın polis tarafından yakalandı. Tabancayla ateş açan B.A.(23) ile arkadaşı F.K.(22) adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayda kullanılan kurusıkı silahın ve ateş edilen teknenin sahibi A.K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya üzerinde yayınlanan, İstanbul Boğazı'nda bir tekneden rastgele ateş açan iki kadının görüntüleri tepki çekmişti. Görüntülerde kadınlardan birinin denize doğru hedef gözetmeksizin ateş ettiği görülmüştü.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda görüntülerdeki ateş eden kişi olduğu tespit edilen B.A. ile yanındaki arkadaşı F.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, poliste verdikleri ifadelerinde olayın 23 Haziran 2022 tarihinde meydana geldiğini, ismini hatırlamadıkları teknenin kaptanı olan A.K.(27)'nin kendilerine silah verdiğini, kurusıkı olduğunu bildikleri silahla deneme atışı yaptıklarını söylediler.

Bu gelişme üzerine tekne kaptanı A.K. de olayda kullanılan kurusıkı silahla birlikte gözaltına alındı. Tekne kaptanı A.K. savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen B.A. ile F.K. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Sosyal medyada beğeni uğruna İstanbul Boğazı'nda rastgele ateş açan üniversiteli kızlar gözaltına alındı Sosyal medyada beğeni uğruna İstanbul Boğazı'nda rastgele ateş açan üniversiteli kızlar gözaltına alındı
Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: TEKNEDEN ATEŞ AÇAN İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: TEKNEDEN ATEŞ AÇAN İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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