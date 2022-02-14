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Son dakika haberleri... Tekneleri arızalanan 29 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltında - Son Dakika

Son dakika haberleri... Tekneleri arızalanan 29 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltında

14.02.2022 22:03
Son dakika haberleri... Tekneleri arızalanan 29 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltında

Bir son dakika haberine göre MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tekneleri arıza yapınca sürüklenen 29 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tekneleri arıza yapınca sürüklenen 29 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 1 organizatör gözaltına alındı.

Fethiye açıklarında 12 Şubat tarihinde saat 11.30 sıralarında devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri, tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunu ve yardım talebinde bulundukları ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, motoru arızalanınca sürüklenen teknedeki 29 düzensiz göçmeni bota aldı. Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 1 organizatör gözaltına alındı.


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Sahil Güvenlik, Fethiye, Göçmen, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tekneleri arızalanan 29 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Tekneleri arızalanan 29 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör gözaltında - Son Dakika
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