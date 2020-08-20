Son dakika haberleri! Teknik Direktör Eriş: "Transfer tahtasının açılmasını beklemiyorum"

ELAZIĞ (İHA) – Takıma geldiği günden itibaren bir sessizlik olduğunu belirten Elazığspor Teknik Direktörü Levent Eriş, transfer tahtasının açılmasını beklemediğini söyledi.

TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi 3. etap kamp çalışmalarına 22 Ağustos'ta Bolu'da başlayacak olan Elazığspor'da, Teknik Direktör Levent Eriş, açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada kulübün elektriklerinin kesildiğine dair yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ancak bir takım sıkıntılar yaşandığını doğrulayan Teknik Direktörü Levent Eriş, "Taraftarların yaşadığı buhranı anlayabiliyorum. Yani bu tip açıklamaların sosyal medyada yer alması gayet doğal. Onları kınamıyorum, bilakis haklı buluyorum. 22 Ağustos'ta 3. etap kampına Bolu Gerede'de başlayacağız. Ümit ediyorum ki kamp başlayana kadar bu sessizlik dağılır. Ben bu takıma geldiğim günden beridir sessizlik var. Ne hikmetse anlayamadım bir türlü sahip çıkılamıyor takıma. Yeni sezon geldi biz hala transfer tahtası açılır mı, açılmaz mı onu konuşuyoruz. Açık konuşayım ben transfer tahtasının açılmasını beklemiyorum. Tek dileğim eldeki çocukların hakkı yenmesin, takım sezona eksi puan cezası ile başlamasın. Bu pırıl, pırıl çocukların geleceği ile oynamaya kimsenin hakkı yok. Ben şimdiye kadar gitmediysem bu çocukları bırakmaya kıyamadığım içindir. Bu takım için 22 Ağustos'a kadar adım atılmazsa ben de bazı kararlar alacağım" diye konuştu. - ELAZIĞ