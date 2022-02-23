Son dakika gündem: Teknik direktör Üzülmez'in babasının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Teknik direktör Üzülmez'in babasının cenazesi toprağa verildi

23.02.2022 17:41

Son dakika haberlerine göre Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in vefat eden babası Kemal Üzülmez, memleketi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in vefat eden babası Kemal Üzülmez, memleketi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Üzülmez'in (83) cenazesi, yakınları tarafından Arslanbey Mahallesi Şevkatiye Camisi'ne getirildi. İbrahim Üzülmez ile kardeşleri burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Şevkatiye Kabristanlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Üzülmez'in yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı.

Son dakika gündem: Teknik direktör Üzülmez'in babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika gündem: Teknik direktör Üzülmez'in babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika gündem: Teknik direktör Üzülmez'in babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika gündem: Teknik direktör Üzülmez'in babasının cenazesi toprağa verildi

YORUMLAR
500
Kick Boks profesyonelde 2 madalya Kick Boks profesyonelde 2 madalya İbrahim Üzülmez'in babası son yolculuğuna uğurlandı İbrahim Üzülmez'in babası son yolculuğuna uğurlandı

İbrahim Üzülmez, Arslanbey, Kocaeli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Teknik direktör Üzülmez'in babasının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
18:15 Son Dakika: Türkiye, Yunan Sahil Güvenliği'nin bir Türk vatandaşını yaraladığı olay hakkında Yunanistan'a protesto notası verdi
18:13 Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu! Yapılan sözleşme süresi herkesi şaşırttı
17:58 Son Dakika: Bilim Kurulu'nun önemli toplantısı 1 Mart'a ertelendi!
17:45 Emniyet müdür yardımcısını şehit etmişti! O polise ağırlaştırılmış müebbet
17:44 Ali Koç'un uyarılarını dikkate almadı! Mesut Özil'den yeni ticari girişim
17:28 Taylandlı adam, kulübesinde şişme bebekle birlikte olurken yaşamını yitirdi!
17:24 Üzücü haberi Ertem Şener verdi: Halit Kıvanç artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta
17:15 Son Dakika: Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü! Moskova-Kiev kriziyle ilgili önemli mesajını tekrarladı
17:06 Çay içtikleri esnada evlerini 3 boğa bastı! 2 kişi yaralandı
16:57 Fenerbahçe, Joachim Löw'le anlaştı! Deneyimli hocanın ekibi bile netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 18:25:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Teknik direktör Üzülmez'in babasının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement