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Son dakika haberleri: Tekno-Organik Okul modeli ile çocuklar öğrenirken "drone" kullanacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tekno-Organik Okul modeli ile çocuklar öğrenirken "drone" kullanacak

11.12.2021 11:52

Son dakika gelişmesine göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Turan, çocukların Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi dersleri öğrenirken hem doğayı tanımalarını hem de teknolojiyi kullanmalarını sağlayacak "Tekno-Organik Okul" adında bir model geliştirdi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Turan, çocukların Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi dersleri öğrenirken hem doğayı tanımalarını hem de teknolojiyi kullanmalarını sağlayacak "Tekno-Organik Okul" adında bir model geliştirdi.

Çocuklar arasında dijital bağımlılık ve obezitenin arttığını gören, öğrencilerinin doğayı ve hayvanları tanımadan büyüdüklerini gözlemleyen Prof. Dr. Mehmet Turan, geçen yıl "Organik Okul" adını verdiği bir müfredat hazırladı.

Temel eğitim düzeyindeki 12 dersi kapsayan 1165 ders planı oluşturan Turan, müfredatında öğrencilerin temel eğitimlerinin yanı sıra yumurta toplama, inek sağma, arı yetiştirme, sebze ve meyve toplama, ekmek yapma, ormanlık alanda yön bulma gibi günlük hayata dair pek çok detaya da yer verdi.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için sadece "organik" olmasının yeterli olmayacağını fark eden Prof. Dr. Mehmet Turan, akademik çalışmalarının ardından şimdi de "Tekno-Organik Okul" modelini geliştirdi. Turan bu model ile çocukların öğrenme sürecine hem doğayı hem de teknolojiyi entegre etti.

Organik tarımdan artırılmış gerçeklik atölyelerine

Tekno-Organik Okul modelini AA muhabiriyle paylaşan Prof. Dr. Mehmet Turan, çocukların dijital bağımlılığını minimize eden organik eğitim yaklaşımı ile çağın gereği olan teknoloji destekli eğitim yaklaşımını harmanladığını anlattı.

Prof. Dr. Turan, bu modelde küçük yaştaki çocukların ağırlıklı olarak organik olarak eğitim göreceğini, yaşları büyüdükçe organik ağırlığın azalıp teknoloji kullanımının artacağını ifade etti. Geliştirdiği okul modelinin "organik" ayağında tarım alanı, meyve bahçesi, mini hayvanat bahçesi, eğitim, oyun ve sanat alanları planladığını belirten Turan, "teknoloji" kısmında ise bilişim, dijital oyun, kodlama, insansız hava aracı, robotik, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi atölyelerin yer alacağından bahsetti.

Çocuklar drone kullanmayı da öğrenecek

Tekno-Organik Okul Modeli kapsamında akademik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Turan, şöyle konuştu:

"Matematik öğretiminde cevizle toplama çıkarma öğretirken kodlamaya dayalı bir model kullandık. Okuma yazma öğretiminde makey makey (Herkesin günlük kullandığı nesneleri bilgisayar programlarına bağlamasına imkan sağlayan elektronik bir icat aracı veya oyuncağı) materyalleri kullandık. Elmayı makey makey materyaline koyarak limonla L, armut veya ayvayla A, kiviyle K, üzümle Ü harfinin öğretimi yaparak ciddi anlamda akademik başarı elde ettik ve tutumlarında olumlu sonuçlar aldık. Şimdi de insansız hava araçlarıyla çalışıyoruz."

Bu eğitim modelinde çocuklara drone kullanmayı da öğreteceklerini belirten Turan, "Dronlarla yaban hayvanlarını besleme, sulama, organik tarım alanını sulama, temizliğini yapma, güvenliğini sağlama gibi konular üzerinde çalışıyoruz. İnsansız hava araçlarının ilkokulda kullanılabilirliği üzerinde çalışıyoruz. Matematikte problem çözmede olur, doğayı tanımada olur, Türkçede okuma yazma öğretimi olur, bunların üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Tekno-Organik Okul için marka tescilini yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Mehmet Turan, milli ve manevi değerlerin de içinde yer aldığı, Milli Eğitim sistemine katkı vereceğine inandığı bu programın uygulamaya geçirilmesi için destek istedi.

Son dakika haberleri: Tekno-Organik Okul modeli ile çocuklar öğrenirken drone kullanacak
Son dakika haberleri: Tekno-Organik Okul modeli ile çocuklar öğrenirken drone kullanacak
Son dakika haberleri: Tekno-Organik Okul modeli ile çocuklar öğrenirken drone kullanacak
Son dakika haberleri: Tekno-Organik Okul modeli ile çocuklar öğrenirken drone kullanacak

Amelia Hamlin, Mehmet Turan, matematik, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tekno-Organik Okul modeli ile çocuklar öğrenirken 'drone' kullanacak - Son Dakika


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