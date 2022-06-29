Son dakika haberleri... Teknoloji firması Dapprex, Türkiye'de 40 milyon dolarlık yatırım hedefliyor

ABD'de teknoloji alanında faaliyet gösteren Dapprex, yatırımlarını Türkiye'ye taşıma kararı aldı. Gençlerin blockchain ve web 3.0 konusunda kendisini geliştirmesi için çalışmalar yapacak firma yaklaşık 2 yıl içinde 40 milyon dolarlık bir yatırım hedefliyor. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Dapprex CEO'su ve NBO Holding CFO'su Utku Alpağut, "Ülkemize yaptığımız her yatırım faaliyeti bizi çok heyecanlandırıyor. Yazılım alanında çalışmalar yapan firmamız da gençlere ücretsiz eğitimler veriyoruz. Bu ülkenin geçlerine kendilerini geliştirecek faaliyetlerde katkı sağlayabilmelerine yardımcı olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Merkeziyetsiz yeni nesil web siteleri için kullanılan Web 3.0 teriminin; şeffaf, birbiri ile bağlantılı ve akıllı özellikler barındıran web sitelerini hayata geçireceği düşünülüyor. Bu teknolojide büyük bir alana hizmet ettiği belirtilen ve 2018 yılından bu yana ABD'de faaliyet gösteren Dapprex, yatırım faaliyetlerini Türkiye'ye taşıma kararı aldığını duyurdu. Yaklaşık olarak 2 yıllık bir süreç içinde 40 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefleyen firma, gençlerin blockchain ve web 3.0 konusunda kendilerini geliştirmesi için eğitim verecek.

"BİZİM ÜLKEMİZİN GENÇLERİ ÖNCÜ OLACAKLAR"

NBO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Burak Olcay konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Olcay, akademik faaliyetlerin gelişimin daha da hız kazanmasına ve daha sağlıklı ilerlemesine katlı sağladığının altını çizdi ve eğitime öncelik verdiklerini bildirdi. Olcay, "Bizim ülkemizin gençleri yeni bilgiler ve fikirler ile karar alma süreçlerinde ve çalışmalarda öncü olacaklar." dedi.

Yakın zamanda var olunan tüm sektörler için bir akademi kurulacağını dile getiren Olcay; bu akademiler sayesinde gerekli eğitim faaliyetlerini tamamlayarak gelişimde öncü bir birliktelik kurulabileceğini ve bu birliktelikle beraber çok daha hızlı bir şekilde ilerleme kaydedilebileceğini bildirdi. Bu ilerlemenin şu anlık sadece bir başlangıç olduğuna da vurgu yapan Olcay, yurt dışında faaliyet gösteren diğer tüm kuruluşlarının da zamanla Türkiye'ye geçiş sağlayacağını ve NBO Holding bünyesinde bir araya geleceğini belirtti.

40 MİLYON DOLARLIK YATIRIMI TÜRKİYE'DE DEĞERLENDİRECEKLER

40 milyon dolarlık bir yatırımı Türkiye'de değerlendirecek olan Dapprex CEO'su ve NBO Holding CFO'su Utku Alpağut ise yaptığı açıklamada, "Ülkemize yapacağımız yeni yatırımlarla ilgili olarak çok heyecanlıyız. Bu süreçte hem yürüttüğümüz birçok proje için hem de yazılım alanında istekli gençlerimizi eğitip firma bünyemize ve ülkemize kazandırmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.