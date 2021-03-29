Son dakika haberleri! Teknoloji trafik kazalarını yüzde 99.9 azaltacak - Son Dakika

Son dakika haberleri! Teknoloji trafik kazalarını yüzde 99.9 azaltacak

29.03.2021 11:50
Son dakika haberleri! Teknoloji trafik kazalarını yüzde 99.9 azaltacak, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Teknolojinin hızla gelişmesiyle robotlar ve sürücüsüz araçlar ön plana çıktı.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle robotlar ve sürücüsüz araçlar ön plana çıktı. Teknolojinin trafik kazalarını yüzde 99.9 azaltacağına dikkat çeken Albayrak Grubu Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant, " Türkiye'de de dünyada da otonom sürüş trafik kazalarını ciddi oranda azaltacak. Bu maddi anlamda ve insan kayıplarının yaşanmaması anlamında büyük bir getiri" dedi.

Dijital dünya hızla büyüyüp savunma, sağlık, eğitim gibi birçok alanda etkisini gösteriyor. Özellikle pandemiyle birlikte hız kazanan dijital dönüşümün gelecek yıllarda insanlara olacak etkisine ilişkin açıklamalarda bulunan Albayrak Grubu Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Nalbant, teknolojinin insanın kendisine yeni köleler arayışının bir sonucu olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ CİDDİ HAMLELER VAR"

Bugün gelinen noktada hayvan ve insan gücünün yerini teknolojik ürünler ve yapay zekanın aldığını belirten Nalbant, "Teknoloji belki de insanların, insan odaklı tedbirler almasını gerektirecek. Avantajları kadar dezavantajları da elbet olacak. Teknoloji trafik kazalarını yüzde 99.9 azaltacak. Akıllı araçlar arada sırada kaza yaptığında haber oluyor. Bugün bizim kullandığımız araçlar sayısız kaza yapıyor. Türkiye'de de dünyada da otonom sürüş trafik kazalarını ciddi oranda azaltacak. Bu maddi anlamda hem de insan kayıpları anlamında çok büyük bir getiri. Türkiye'de dijital dönüşümle ilgili ciddi hamleler var" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE YAZILIMCI SAYISININ ARTMASI GEREKİYOR"

Türkiye'de TeknoParklar, Ar-Ge ve Kuluçka Merkezleri gibi ciddi yatırımların olduğuna dikkat çeken Nalbant, yazılımcı sayısının artması gerektiğine dikkat çekti.

Nalbant, "Ülke olarak yazılımcı açığımız var. Nüfus ve yazılımcı oranına baktığımızda bize yakın olabilecek Almanya'nın bizim 3-4 katımız yazılımcısı var. Kamunun bu konuda attığı ciddi adımlar var. Hedef 2023 diyip burada en az 250 bin yazılımcıya ulaşmak gibi hedefler var. Şu anda 120-130 bin civarında yazılımcımız mevcut" dedi.

"143 YENİ MESLEK GELİYOR; GENÇ İŞSİZ NÜFUS AZALACAK"

Teknoloji ile ilgili yatırımların Türkiye'de yeni iş alanlarını ortaya çıkaracağını dile getiren Nalbant, "Genç işsiz nüfusta ciddi bir azalma olacak. Gençler yazılıma yönlendiklerinde her birisinin iş bulabileceğini göreceğiz. Bir çalışmaya göre, en az 143 yeni mesleğin birkaç sene içerisinde ortaya çıkacağı ön görülüyor. Bunlar arasında 'robot insan ortak çalışma psikologu' gibi çok enteresan meslekler de var. Bütün bu teknolojik gelişimlerin aslında dünyadaki önemli kısmı etkilediğini düşünürsek gerçekten bunlara yapılan yatırımlar da çok kıymetli" diye konuştu.

"SİNGAPUR'DAN İSTANBUL'A AMELİYATLAR YAPILABİLİR"

5G teknolojisiyle ilgili de açıklamalar yapan Nalbant, "5G teknolojisinde artık dünyanın en iyi doktorunun yanına gitmek zorunda kalmayacaksınız. 5G teknolojisiyle o doktor Singapur'da ise, sizi İstanbul'da bir hastanede ameliyat masasına yatıracaklar, başınızda bir robot olacak fakat o doktor Singapur'dan o robotun başındaymış gibi sizi ameliyat edebilecek. İş alanları değişecek ama mutlaka hayatımıza kolaylıklar ve sağlık getirecek" ifadelerini kullandı.

"DİJİTALİ KULLANMAK İNSANLARI 'DÖNÜŞTÜRMÜYOR'"

Var olan yeni teknolojilerin kullanımının insanı dönüştürmediğini de belirten Nalbant, "Bizler tüm bu teknolojilerin içerisinde yer alan gruplardan bir tanesindeyiz. Dijital bir şey almak dijital dönüştüğünüz anlamına gelmiyor. Bu aynı zamanda süreçlerinizi, iş yapışınızı mutlaka bu yeni teknolojilere uydurmanız, değiştirmeniz ya da bu yeni teknolojileri sizin süreçlerinizi iyileştirecek hale getirmenizle oluyor. Bununla ilgili dünyada ciddi makaleler, çalışmalar, standartlar var. Bizim yaptığımız birçok yatırım iş sürecimizi kolaylaştırıyor. Yaptığımız pek çok yatırım da iş süreçlerimizi çok kolaylaştırıyor. TÜMOSAN fabrikamızda robotik sistemler ya da akıllı otonom sistemler taşıma ile ilgili süreçleri yüzde 70 oranında azaltabiliyor. İmalat sürecinizi kolaylaştırıyor. Kağıt fabrikamızda kullandığımız sensörlerle de verim yüzde 40'a kadar artabiliyor. Bunların her birisinin ciddi maddi karşılıkları da var" diye konuştu.


Son dakika haberleri! Teknoloji trafik kazalarını yüzde 99.9 azaltacak

Singapur, Türkiye, Robot, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Teknoloji trafik kazalarını yüzde 99.9 azaltacak - Son Dakika


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