Son dakika haberleri... (TEKRAR) ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk başta olmak üzere tüm Balkanların barış, huzur, istikrar ve kalkınması için çaba harcıyoruz."

Erdoğan: " Türkiye'yi tehdit ya da rakip olarak görenler sadece ve sadece kendi çıkarları temelinde hareket ederek büyük bir yanılgı içerisine düşüyor"