Son dakika haberleri | Teksas'taki okul saldırısına geç müdahale etmekle eleştirilen polis şefi açığa alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Teksas'taki okul saldırısına geç müdahale etmekle eleştirilen polis şefi açığa alındı

24.06.2022 17:06
Son dakika haberleri | Teksas'taki okul saldırısına geç müdahale etmekle eleştirilen polis şefi açığa alındı

Son dakika gündem haberi... NEW ABD'nin Teksas eyaleti Uvalde kasabasında geçen ay 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısına "geç müdahale" etmekle eleştirilen polis şefi açığa alındı.

NEW ABD'nin Teksas eyaleti Uvalde kasabasında geçen ay 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısına "geç müdahale" etmekle eleştirilen polis şefi açığa alındı.

Okul bölge yönetiminden yapılan açıklamada, Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo'nun derhal açığa alındığı duyuruldu.

Açıklamada, Arredondo hakkında bir karar vermeden önce soruşturma sonucunun beklendiği ancak inceleme sürecinin net olmaması ve ne zaman biteceğinin bilinmemesi nedeniyle bu kararın alındığı kaydedildi.

Aileler ve toplum üyelerinin ise saldırı günü "yetersiz karar verme" sorumluluğundan dolayı Arredondo'nun istifasını istedikleri bildirildi.

Uvalde saldırısında polisin zamanında müdahale etmediği tartışmaları

"AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirilmişti.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, saldırıdan sonraki günlerde düzenlediği basın toplantısında, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söylemişti.

McCraw "O sırada olay yeri komutanı, aktif bir saldırgan durumundan barikatların ardına sığınmış bir bireye geçildiğine inanıyordu. Ancak eldeki bilgilere göre, açıkça o sınıftaki çocuklar risk altındaydı ve saldırgan da hala aktifti. Bu, yanlış bir karardı." ifadesini kullanmıştı.

Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo da 10 Haziran'da Texas Tribüne gazetesine verdiği mülakatta, olay günü kendisini yavaşlatır düşüncesiyle telsizi yanına almadığını, kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini ve yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü anlatmıştı.

Saldırganı tahrik etmemek için okul koridorunda 40 dakika beklediğini belirten polis şefi, "Ben, o gün kimseye sınıfa girmemesi konusunda talimat vermedim, sadece gerekli yardımları istedim." açıklamasında bulunmuştu.

McCraw, saldırı hakkında süren soruşturma çerçevesinde 21 Haziran'da eyalet meclisi senato komitesine verdiği ifadede de Uvalde polisinin saldırıdaki müdahalesini "sefil bir başarısızlık" olarak nitelemiş, Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo'yu gecikmeden dolayı sorumlu tutarak onu "polislerin hayatını, çocukların hayatlarının önüne koymakla" suçlamıştı.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Teksas, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Teksas'taki okul saldırısına geç müdahale etmekle eleştirilen polis şefi açığa alındı - Son Dakika
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