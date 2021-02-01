Son dakika haberleri: Tekstil fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

- Tekstil fabrikasında korkutan yangın

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bir tekstil fabrikasında 2,5 ay arayla ikinci defa çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yoğun dumanla mücadele eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın, Alpaslan Mahallesi Samsun- Sinop karayolu üzerindeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 150 işçinin çalıştığı 4 katlı tekstil fabrikasının deposunda bulunan atık bez parçalarının bulunduğu balyalar henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Depodan çıkan yoğun dumanlar binayı sardı. Fabrikada çalışan işçiler yangın nedeniyle tahliye edilerek itfaiyeye haber verildi. Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. 2 saatlik bir müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. 112 acil servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında maddi zarar meydana geldi. Söndürme çalışmalarında fabrikanın yanında bulunan bir iş yeri de zarar gördü.

Aynı fabrikada 2 buçuk ay önce de bez parçalarının bulunduğu depoda yangın çıkmıştı.