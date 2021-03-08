Son dakika haberleri: Tekstil fabrikasında korkutan yangın (2) -Yeniden - Son Dakika

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması ile söndürüldü. Fabrikada maddi zarar oluştu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında, Hacıeyüplü Mahallesi 3125 Sokak'taki tekstil fabrikasının çatı katındaki konfeksiyon bölümünde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede büyüyerek tekstil ürünlerinin bulunduğu çatı katının tamamını sardı. Fabrikadan çıkan siyah dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak alevlere müdahale etti. Yangın bölgede korku yaratırken, fabrika işçileri yanan binadaki çalışmaları korku içinde izledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan da olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldı, iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti. 15 itfaiye aracı ve 40 kişilik personelin görev yaptığı yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, maddi hisar meydana geldi.