Son dakika haberleri: Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

16.01.2021 10:42
Son dakika haberleri: Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Bakırköy'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı aradığı yaşlı adamı, "Adınız kuyumcu soygununa karıştı, evdeki dövizleri bize verin kontrol edeceğiz" diyerek, 100 bin TL dolandırmaya çalışırken, suçüstü yakalandı.

Bakırköy'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı aradığı yaşlı adamı, "Adınız kuyumcu soygununa karıştı, evdeki dövizleri bize verin kontrol edeceğiz" diyerek, 100 bin TL dolandırmaya çalışırken, suçüstü yakalandı.

Olay, 13 Ocak tarihinde, Bakırköy İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen E.A.'yı (59) bilinmeyen bir numara aradı. Arayan şüpheli kendisinin polis olduğunu iddia ederek, 'Adınız kuyumcu soygununa karıştı. Evdeki dövizleri bize verin kontrol edeceğiz' dedi. Şüpheli şahıs daha sonra E.A.'dan kendi el yazısıyla tutanak tutmasını istedi. E.A., kendi el yazısıyla yazdığı tutanağa, 'Yapılan operasyonlarla bir alakam yoktur. Paramı incelenmesi için M.A.K isimli kişiye elden teslim ediyorum' yazdı. Şüpheli şahıs, emekli öğretmene sivil bir polis geleceğini ve parayı ona teslim etmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra kapısı çalınan E.A., tam 100 bin TL miktarında dövizi bir zarfın içinde kendi elleriyle kapıya gelen şahsa teslim etti.

KOMŞULAR DURUMDAN ŞÜPHELENDİ, POLİSE HABER VERDİ

Emekli öğretmen E.A.'nın yüksek sesle konuşması nedeniyle yaşanan olayı duyan komşuları, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin benzer suçlarda 2 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Dolandırıcı, Türk Lirası, Kuyumcu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor Kanser sandılar, biyopsi bile yapıldı; akciğerinden 32 yıl sonra çam fıstığı çıktı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı İki otomobil çarpıştı, ortalık can pazarına döndü: 3 ölü, 4 yaralı Ünlü manken Ebru Şallı, yeni yaşını eşiyle Meksika'da kutladı Irak'ta kuş gribi alarmı! 60 bin tavuk itlaf edildi Türkiye'nin koronavirüs aşı programındaki başarısı dünya gündeminde: Bir günde yaptıkları aşıyı Fransa 3 haftada yaptı Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
İstanbul'da kar yağışı öğleden sonra yeniden başlayıp pazartesiye kadar devam edecek İstanbul'da kar yağışı öğleden sonra yeniden başlayıp pazartesiye kadar devam edecek         
10:11
Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış         
09:44
Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek         
09:02
2 bin yıllık tarihi olan 'ölümsüzlük mantarı' Düzce'de üretildi 2 bin yıllık tarihi olan 'ölümsüzlük mantarı' Düzce'de üretildi         
08:18
Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can aşkının hayal olduğunu öğrenen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can aşkının hayal olduğunu öğrenen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı         
07:31
Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu         
02:36
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi         
18:24
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz         
17:08
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı         
10:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 10:59:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei