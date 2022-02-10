Son dakika haberleri: Telefonla konuşurken kapkaça uğradı; o anlar kamerada - Son Dakika

MERSİN'de kadının konuştuğu sırada cep telefonunu elinden alıp kaçan M.Ü.Ö. (19), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı.

Mezitli ilçesi Bakanlık Caddesi, bir kişi, kaldırımda yürüyen kadının yanına yaklaşıp, konuştuğu cep telefonunu alarak kaçtı. Kadın, şüphelinin ardından koştu, ancak yakalayamadı. Olay ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.İsmi açıklanmayan kadının şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, olayın faili M.Ü.Ö.'yü tespit etti. M.Ü.Ö. çaldığı cep telefonuyla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.