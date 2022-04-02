Son dakika haberleri: Telefonla oynayan çocuğun KADES ihbarı, polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Telefonla oynayan çocuğun KADES ihbarı, polisi harekete geçirdi

02.04.2022 11:55
Son dakika haberleri: Telefonla oynayan çocuğun KADES ihbarı, polisi harekete geçirdi

Son dakika gündem haberine göre SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bir çocuk, anneannesinin telefonuyla oynarken 'Kadın Destek Uygulaması' (KADES) üzerinden ihbarda bulundu.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bir çocuk, anneannesinin telefonuyla oynarken 'Kadın Destek Uygulaması' (KADES) üzerinden ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese gelen polis, yanlış ihbar nedeniyle tutanak tutarak ayrıldı.

Sapanca'ya bağlı Kurtköy Mahallesi'nde yaşayan Emine Ersoy'un telefonunda oyun oynayan torunu, yanlışlıkla KADES uygulamasındaki ihbar butonuna bastı. Hemen harekete geçen ekipler, ilk olarak ihbarın geldiği telefonu arayarak durum hakkında bilgi aldı. Ailenin bir sorun olmadığını söylemesine rağmen eve polis ekibi yönlendirildi. Küçük çocuğun yanlışlıkla ihbarda bulunduğunun anlaşılmasının ardından tutanak tutan polis ekibi, evden ayrıldı.Yaşananları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlatan Adil Ersoy, "Torunum anneannesinin telefonu ile oynarken, KADES uygulamasına yanlışlıkla basması üzerine eşimin telefonu polis kardeşlerimiz tarafından arandı. Eşimin sorun yok yanlışlıkla basıldı demesine ikna olmadılar ve 2-3 dakika içerisinde kapımızda polis arabası belirdi. Polis memurları kapımızı çaldı. Gözleri ile gördüler ve tutanak tutuldu. Sonsuz şükür, sonsuz teşekkürler sevgili polis kardeşlerime. Allah devletimize, polisimize, askerimize, tüm güvenlik güçlerine zeval vermesin" dedi.


Son dakika haberleri: Telefonla oynayan çocuğun KADES ihbarı, polisi harekete geçirdi
Son dakika haberleri: Telefonla oynayan çocuğun KADES ihbarı, polisi harekete geçirdi
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Emine Ersoy, Sapanca, Polis, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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