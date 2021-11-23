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Tellere takılan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Tellere takılan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

23.11.2021 22:17

Tellere takılan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ayaklarının tellere takılması sonucu uçamayan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Tellere takılan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ayaklarının tellere takılması sonucu uçamayan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir mahallede martının tellere takıldığını fark eden vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tellere takılan martıyı kurtardı. Martı, itfaiye ekiplerin tedavisi sonrası yeniden doğaya salındı.

Tellere takılan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı
Tellere takılan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı
Tellere takılan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı
Tellere takılan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tellere takılan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tellere takılan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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