TEM'de 15 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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TEM'de 15 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı

04.05.2022 18:23
TEM'de 15 kaçak göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 15 yabancı uyruklu şahıs çıktı.

Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 15 yabancı uyruklu şahıs çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Mayıs Salı günü TEM Otoyolu üzerinde polis ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüste 15 kaçak göçmenin olduğu tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenler gerekli işlemler için İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, olaya ilişkin 2 şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Hamza Emin Usta/İHA)

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TEM Otoyolu, Kocaeli, Mayıs, Salı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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