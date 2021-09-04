Son dakika haberi! TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı - Son Dakika

TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

Otoyola dökülen yağ zincirleme kazaya sebep oldu

SAKARYA - TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 2 otobüsün çarpışması sonrasında otoyola dökülen yağ neticesinde toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan Abdül Hamit S. idaresindeki 01 DKD 38 plakalı yolcu otobüsü ile aynı istikamette ilerlemekte olan Veysi D. İdaresindeki 34 JET 43 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonrasında otobüsün patlayan fren hidroliğinden dökülen yağ zincirleme kazaya sebep oldu. Aynı istikamette gelen araçların yavaşlamasının ardından 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 tırda kazaya karıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan otobüslerde bulunan toplam 10 yolcu çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Toplam 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, yaralılar bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kaza sebebi ile İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ulaşımının kontrollü şekilde sağlandığı bölgede yola dökülen yağ sebebi ile Karayollarına bağlı ekipler yolda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Otobüslerde bulunan yolcular, bölgeye çağrılan farklı otobüslere aktarılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.