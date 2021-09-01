Son dakika haberi... TEM'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

TEM'de iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

-Yaralılara ilk müdahale itfaiye ekiplerinden

-Kaza sebebi ile Ankara istikametinde trafik bir süre durma noktasına geldi

SAKARYA - TEM Otoyolu Sakarya geçişinde iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Meydana gelen kaza sonrasında yaralılara ilk müdahale itfaiye ekiplerince yapıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı ilçesi Alancuma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan Sıtkı Kerim idaresindeki 34 PF 967 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden Mehmet B. idaresindeki 34 JP 4407 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazası sonrasında bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 34 JP 4407 plakalı araç içerisinde bulunan sürücü Mehmet B. ve Sadık B. ile 34 JP 4407 plakalı araç sürücüsü Sıtkı Kerim ile N.K. yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleyi bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri gerçekleştirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Sıtkı Kerim, kaldırıldığı Akyazı İlçe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sebebi ile bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik kontrollü şekilde sağlanmaya başlanıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.