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Son dakika haberleri | TEM'de otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 20 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | TEM'de otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 20 yaralı

19.12.2021 09:58

Son dakika haberler... TEM Otoyolu Sakarya geçişinde iddiaya göre, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savrulmaya başlayan otomobile çarpmamak için fren yapan tıra, yolcu otobüsü arkadan çarptı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde iddiaya göre, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savrulmaya başlayan otomobile çarpmamak için fren yapan tıra, yolcu otobüsü arkadan çarptı. Kazada 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Ulaşıma kapanan İstanbul istikameti araçların yoldan kaldırılması ile tekrar normale döndü.

Kaza, 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, S.M.Ç. idaresindeki 06 EY 4366 plakalı Ford marka otomobil, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkarak savrulmaya başlayan otomobili gören 06 BTN 189 plakalı tır sürücüsü H.A. ise yavaşladı. Bu esnada arkasından gelmekte olan M.R.Ç. idaresindeki 50 AG 708 Kocaeli firması Efe Tur'a ait otobüs, tıra arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisi ile otobüs sürücüsü M.R.Ç. araçta sıkışırken, muavin O.G. ile yolcu olarak bulunan toplam 20 kişi yaralandı. Otobüste sıkışarak ağır yaralanan sürücü bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, muavin ve yolcular olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, konuyla alakalı inceleme başlatıldı.

Meydana gelen kaza sebebi ile İstanbul istikametinde ulaşım trafiğe kapandı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları neticesinde araçların yoldan kaldırılması ile beraber trafik normal seyrine döndü.

Son dakika haberleri | TEM'de otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 20 yaralı
Son dakika haberleri | TEM'de otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 20 yaralı
Son dakika haberleri | TEM'de otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 20 yaralı
Son dakika haberleri | TEM'de otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 20 yaralı
Son dakika haberleri | TEM'de otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 20 yaralı
Son dakika haberleri | TEM'de otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 20 yaralı

TEM Otoyolu, İstanbul, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | TEM'de otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 20 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | TEM'de otobüs, tır ve otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2'si ağır 20 yaralı - Son Dakika
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