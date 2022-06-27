TEM'de takla atan lüks cip hurdaya döndü: 6 yaralı - Son Dakika
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TEM'de takla atan lüks cip hurdaya döndü: 6 yaralı

27.06.2022 11:38
TEM'de takla atan lüks cip hurdaya döndü: 6 yaralı

Bolu TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan lüks cipte bulunan 6 kişi yaralandı.

Bolu TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan lüks cipte bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Göynükören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Mustafa Y. idaresindeki 34 DID 333 plakalı cip, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen cipte bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

(Semih Kabasakal/İHA)

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Ankara, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de takla atan lüks cip hurdaya döndü: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM'de takla atan lüks cip hurdaya döndü: 6 yaralı - Son Dakika
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