TEM'de tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

TEM'de tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

19.04.2022 17:22
TEM'de tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolunda tırın altına giren otomobili sürücüsü, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolunda tırın altına giren otomobili sürücüsü, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çalışgan (32) idaresindeki 34 CLK 959 plakalı Opel marka otomobil, hemen önünde seyreden Tayyip A. yönetimindeki tıra çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü mahsur kaldığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Körfez Çamlıtepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan 3 çocuk babası Mevlüt Çalışgan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa Taşören/İHA)

TEM'de tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
TEM'de tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı Son dakika haberleri: TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti Otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TEM'de tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
17:44 Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın mahkemede verdiği "Seni ilgilendirmiyor" cevabı pes dedirtti
17:42 Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi
17:22 Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, kaşla göz arasında ekip otosundan kaçtı
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 18:12:22. #1.12#
SON DAKİKA: TEM'de tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement