TEM'de tırın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolunda tırın altına giren otomobili sürücüsü, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çalışgan (32) idaresindeki 34 CLK 959 plakalı Opel marka otomobil, hemen önünde seyreden Tayyip A. yönetimindeki tıra çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü mahsur kaldığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Körfez Çamlıtepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan 3 çocuk babası Mevlüt Çalışgan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa Taşören/İHA)