Son dakika haberleri! TEM'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! TEM'de uyuşturucu operasyonu

20.10.2022 14:04
Son dakika haberleri! TEM'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika gelişmesine göre TEM Otoyolu Bolu geçişinde polis ekiplerinin operasyonunda uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

TEM Otoyolu Bolu geçişinde polis ekiplerinin operasyonunda uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptıkları aramalarda 15 gram bonzai ve 44 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.Ö. (39) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. İ.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İHA
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TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! TEM'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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