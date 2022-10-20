Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul 'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! TEM'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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