TEM'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL - TEM Otoyolu'nda yapılan yol bakım çalışması nedeniyle daraltılan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, otoyolda kısa süreliği trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 03: 00 sıralarında TEM Otoyolu üzerinde Başakşehir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, otoyol üzerinde yapılan yol bakım çalışması nedeniyle daraltılan yolda trafiğin sıkışmasıyla yavaşlayarak durma noktasına gelen bir otomobil, arkadan hızla gelen 3 otomobilin hızını kontrol edemeyerek öndeki otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri iki araçta bulunan 2 yaralıyı çıkartarak hastaneye kaldırırken kazaya karışan diğer iki otomobildeki 4 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen üç otomobil nedeniyle kapatılan yol, araçların vinç yardımı ile kaldırılmasıyla trafiğe açılarak normale döndü.

Yol üzerinde seyir halinde iken trafik nedeniyle duran aracına arkadan 3 aracın vurduğunu söyleyen Osman Demirel,

"Ben karşıdan yolda yoğunluk olduğunu gördüm, durdum. 15-20 metre kadar 1'inci viteste geldim, ve trafik tekrar durdu. Benim aracım tam durmuş halde, park halindeyken arkadan gelen bir araç vurdu, ben bariyerlere doğru sol tarafa döndüm. Sonra diğer araçta yan taraftan bana vurdu. İki araba aynı anda vurdu bana" diye konuştu.