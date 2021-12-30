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Son dakika gündem: TEM Hadımköy Yolu'nda akıl almaz kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika gündem: TEM Hadımköy Yolu'nda akıl almaz kaza: 1 yaralı

30.12.2021 15:01

Son dakika habere göre Tem Hadımköy'de pick-up tipi bir araç öndeki kamyona çarptıktan sonra şarampol kenarındaki bariyerlerin üstünde yatay şekilde durdu.

Tem Hadımköy'de pick-up tipi bir araç öndeki kamyona çarptıktan sonra şarampol kenarındaki bariyerlerin üstünde yatay şekilde durdu. Kazada araçta bulunan sürücü yaşlı adam yaralanırken 40 yıllık eşi bir an olsun yalnız bırakmadı.

Olay, TEM Otoyolu Hadımköy Mevkii Ankara istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İrfan Bacı yönetimindeki 06 AGN 927 plakalı pick-up tarzı araç bilinmeyen bir şekilde önünde ilerleyen 34 BUA 87 plakalı kamyona çarptı. Pick-up şarampole uçmaya ramak kala bariyerlerin üstüne devrilerek yatar bir şekilde durdu.

YARALANAN EŞİNİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI, "BENDE GELECEĞİM"

Kazada kendisi yara almadan kurtulan İmran Bacı, 40 yıllık eşi İrfan Bacı'yı bir an olsun bırakamadı. Çevredeki vatandaşlara İmran Bacı, "Bende geleceğim" dedi. Yaşlı kadın ambulansa taşınan eşiyle aynı ambulansa binerek hastaneye gitti. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

(Murat Delice - Mert Yıldırım/ İHA)

Son dakika gündem: TEM Hadımköy Yolu'nda akıl almaz kaza: 1 yaralı
Son dakika gündem: TEM Hadımköy Yolu'nda akıl almaz kaza: 1 yaralı
Son dakika gündem: TEM Hadımköy Yolu'nda akıl almaz kaza: 1 yaralı
Son dakika gündem: TEM Hadımköy Yolu'nda akıl almaz kaza: 1 yaralı
Son dakika gündem: TEM Hadımköy Yolu'nda akıl almaz kaza: 1 yaralı
Son dakika gündem: TEM Hadımköy Yolu'nda akıl almaz kaza: 1 yaralı
Son dakika gündem: TEM Hadımköy Yolu'nda akıl almaz kaza: 1 yaralı

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TEM Otoyolu, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: TEM Hadımköy Yolu'nda akıl almaz kaza: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: TEM Hadımköy Yolu'nda akıl almaz kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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