TEM Otoyolu'nda, otomobiline çarpan aracı yaya olarak yakalamaya çalışan kişiye çarparak ölümüne neden olan taksici, adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.

Bağcılar mevkisinde 19 Ocak'ta otomobiline çarpan aracı yaya olarak yakalamaya çalışan N.Ş'ye (54) çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan taksi sürücüsü M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesine sevk edilen M.A'nın savcılıkça ifadesi alındı.

İfadesinde, 11 yıldır ticari taksi şoförlüğü yaptığını bildiren M.A, "Hava aydınlanmamış ve kar yağmaktaydı. Bu nedenle görüş mesafesi düşüktü. Sol şeritte devam ederken bir anda arabanın sarsılmasıyla bir şeye çarptığımı veya üzerinden geçtiğimi hissetim. Bu sırada arka koltukta oturan yolcu geriye baktı ve insan olabilir dedi. Yolcuları garaja bıraktım ve tekrar olay yerine geldim." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili 155'i ve 112'yi aradığını aktaran şüpheli, trafik radyosundan ölümlü kaza olduğunu duyunca emniyete gittiğini, burada ölen kişiye çarpanın kendisi olduğunu öğrendiğini anlattı.

Maktulün N.Ş'nin eşi H.Ş. de ifadesinde, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken arkadan kendilerine bir aracın çapması üzerine durduklarını, eşinin de araçtan indiğini, kendilerine çarpan sürücünün de hızla gittiğini belirtti.

Eşinin de sürücüyü yaya olarak peşinden kovalamaya başladığını kaydeden H.Ş, "Eşim bir anda sırt üstü yola düştü. Yoldan geçen başka bir araç da eşimin üzerinden geçti. Yaşadığım olaydan dolayı şoka girdim. Arabanın içinde beklemeye başladım. Şikayetçiyim." beyanında bulundu.

Şüpheli M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.