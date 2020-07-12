Son dakika haberleri: TEM Otoyolu'nu trafiğe kapattılar - Son Dakika

TEM Otoyolu'nu trafiğe kapattılar

-Kazaya karışan şahsın bulunmamasını gerekçe gösterip TEM'i trafiğe kapattılar

İSTANBUL - TEM Otoyolu'nda geçtiğimiz yıl motosikletliyle seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kolu kopan Mesut Altundal ve arkadaşları TEM Otoyolu Ispartakule mevkisine gelerek olayın faili bulunması isteğiyle yolu trafiğe kapattı. Bir süre oturma eylemi yapıp, meş'ale yakan ve sloganlar atan grup, polisin iknasıyla yoldan çekildi, yol trafiğe açıldı.

27 Aralık 2019 tarihinde motosikletiyle TEM'de seyir halindeyken başka bir aracın kendisine çarparak kolunun kopmasına sebep olan kişinin bulunmamasını gerekçe gösteren Mesut Altundal ve arkadaşları Sultangazi'den olayın yaşandığı TEM Ispartakule Mevkisi, Ankara istikametini trafiğe kapattı. Altundal ve arkadaşları meş'ale yakıp sloganlar attı pankart açtı. Yaklaşık 15 dakika boyunca yolu trafiğe kapatan grup bir süre oturma eyleminde de bulundu. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, grubu ikna ederek trafiği tekrar yol trafiğe açıldı. Konuyla ilgili konuşan Altundal, " Bir araç bana arkadan vurdu bana ve altına aldı. Aracın iki tekeri benim elimin ve ayağımın üzerinden geçti. Buna rağmen kamera görüntüleri çalışmıyor diyorlar. Biz adalet istiyoruz" dedi.