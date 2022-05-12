Son dakika haberi: TEM otoyolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: TEM otoyolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

12.05.2022 02:44

Son dakika haberine göre TEM otoyolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti İstanbul Gaziosmanpaşa Viyadüğünde otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere girdi.

TEM otoyolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa Viyadüğünde otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere girdi. Otomobilin içinde sıkışarak hayatını kaybeden sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Gaziosmanpaşa TEM otoyolu Ankara istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli olan 07 ANB 715 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Ayat bir anda otomobilin hakimiyetini kaybederek bariyerlere girdi. Bariyerlere çarparak kullanılamaz hale gelen otomobilin içinde sıkışan Emre Ayar kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde sıkışan Emre Ayat'ın sağlık durumunu kontrol etti. Yapılan kontrollerin ardından Emre Ayat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışmalarını bitirdikten sonra otomobil içinde sıkışarak can veren Emre Ayat itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla araç içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Feci kazada can verdi

Gaziosmanpaşa Viyadüğüne geldiği esnada otomobilin kontrolünü kaybeden Emre Ayat bariyerlere girdi. Bariyerlere süratle çarpan otomobilin parçaları yola savrulurken otomobil içinde sıkışan Emre Ayat kaza yerinde hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: TEM otoyolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: TEM otoyolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: TEM otoyolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: TEM otoyolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

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Gaziosmanpaşa, TEM Otoyolu, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: TEM otoyolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: TEM otoyolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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