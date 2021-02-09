Son dakika haberleri... Temel Seviye Sıfır Atık Projesi kapsamında sertifika almaya hak kazanan hastanelere belgeleri verildi - Son Dakika

Diyarbakır'da Temel Seviye Sıfır Atık Projesi kapsamında sertifika almaya hak kazanan hastanelere belgeleri verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce 2017'de İl Çevre Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucunda yapılan kontrol ve incelemelerin ardından proje kapsamında sertifika almaya hak kazanan hastanelere belgeleri törenle verildi.

Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, törende, Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm hastanelerin bu belgeyi almasının sevindirici olduğunu söyledi.

Cıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Sadece merkeze bağlı kalmayıp tüm hastanelerimizin Kulp'tan, Çermik'ten, Çüngüş'ten, her yerden alması önemli. Türkiye geneline baktığımızda da 6. il olmuşuz. Bu da çok önemli. Diyarbakırımızın bir dönem terörle anılmasının izlerini Allah'ın izni ile yavaş yavaş siliyoruz. Sıfır Atık Projesi gerçekten önemli bir proje. 2023'e kadar bir süre verilmiş. Sağ olsun ilimizdeki sağlık personelleri o yoğun salgına rağmen bunu da göz ardı etmeyip çalışmışlar ve 2021 başında Türkiye'de 6. il olarak listeye adımızı yazdırdık. İnşallah bunun devamını da diliyoruz."

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, sertifikayı almaya hak kazanan 6 ilden biri olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Tekin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye Sıfır Atık Projesini kazandırdığı için minnettarız. Bu bağlamda müdürlüğümüze bağlı kamu hastanelerinde bu çalışmanın ilk adımı olan Temel Seviye Sıfır Atık belgesi almaya hak kazanma sürecinde hizmet sunan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Daha sonra Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu tarafından Tekin'e, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin'e teşekkür belgesi, sertifika almaya hak kazanan hastanelerin başhekimlerine ise belgeleri takdim edildi.