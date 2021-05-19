Son dakika haberleri! Temizlemek istediği yangın havuzu sonu oldu - Son Dakika

İzmir'in Kınık ilçesinde yangın söndürme havuzunda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay dün Bağalan Mahallesi İnkaya mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Kınık Orman İşletme Şefliğinde yevmiyeli işçi olarak çalışan Hüseyin Yıldırım (55), yangın söndürme helikopterlerinin su aldığı havuzun bulunduğu bölgeye gitti. Eşi ve kızına havuzu temizleyeceğini söyleyen Yıldırım'ın geri gelmemesi üzerine şüphelenen eşi Elif Yıldırım, kızı Melek Yıldırım'ı babasını kontrol etmesi için havuzun bulunduğu bölgeye gönderdi. Babasını havuzda bulamayan Melek Yıldırım, annesinin yanına geri döndü. Bu sırada Elif Yıldırım havuzun bulunduğu bölgeye giderek eşinin şapkasını ve ceketini suyun kenarında buldu. Elif Yıldırım'ın yardım istediği yakınları da bölgeye gelerek Hüseyin Yıldırım'ı havuzun üzerinde hareketsiz yatarken fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirdi. Jandarma ekipleri Yıldırım'ı havuzdan dışarı çıkartırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından yangın havuzuna düşerek yaşamını yitirdiği belirlenen Yıldırım'ın cansız bedeni Kınık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yıldırım'ın cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR