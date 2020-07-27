Son dakika haberleri: Temizlik aracının yakılmasına ilçe halkından tepki - Son Dakika

Son dakika haberleri: Temizlik aracının yakılmasına ilçe halkından tepki

Son dakika güncel haberi... DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik aracının dün akşam saatlerinde, yüzleri maskeli ve silahlı bir grup tarafından ateşe verilmesi, ilçe halkının tepkisine neden oldu.

Son dakika haberleri: Temizlik aracının yakılmasına ilçe halkından tepki, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik aracının dün akşam saatlerinde, yüzleri maskeli ve silahlı bir grup tarafından ateşe verilmesi, ilçe halkının tepkisine neden oldu. Bağlar Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Beyoğlu ise, "Bunlar iyi bilmelidirler ki Bağlar'da hizmetimiz devam edecektir" dedi.

Bağlar Belediyesi'ne ait temizlik aracı, dün akşam Yunus Emre Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde yüzleri maskeli ve silahlı bir grup tarafından durduruldu. Araç, içerisinde bulunan temizlik çalışanları indirildikten sonra ateşe verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılmaz hale geldi.

'TAHAMMÜL EDEMİYORLAR'Bölgeye belediye tarafından yeni bir çöp aracı tahsis edilirken, ilçe halkı, hizmet aracının yakılmasına tepki gösterdi,Mahallede oturan Selman Yaz, memleketin daha önceki yönetimlerden dolayı hizmete alışık olmadığını belirterek, "Şu anki yönetimin hizmetlerine karşı bir çekememezlik var. Bazı yapılar bu çalışmaları gördükleri için tahammül edemiyorlar. Tahammül edemedikleri için de böyle çirkin saldırılara yer veriyorlar. Biz bunu lanetle kınıyoruz. Hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz. Gerekli cevap onlara verilecektir. Başkanımız sayesinde de daha güzel projeleri görüyoruz. İnşallah bu yaptıkları da yanlarına kar kalmayacaktır. Hiçbir zaman kalmadı, kalmayacak" dedi.'ŞER ODAKLARI TEKRAR FAALİYETE GEÇMEK İSTİYOR'Kudbettin Bilge ise yıllar sonra ilçeye hizmetin geldiğini ifade ederek, "Bunu çekemeyenler var. Başkanımızı ve devletimizi karalamaya çalışıyorlar. Provokatörler yine iş başındalar. Huzur ortamı geldi ve bu ortamı istemeyen şer odakları tekrardan faaliyete geçmek istiyorlar. Bağlar'a ve Diyarbakır'a hizmet geldi. Başkanımız da yılmayacaktır. Biz de onların yanındayız. Olayı lanetliyorum ve kınıyorum" diye konuştu.'BAĞLAR'DA HİZMETİMİZ DEVAM EDECEK'Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yüzleri maskeli 4 teröristin temizlik aracının önüne keserek, silah tehdidi ile çalışanları indirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Havaya 4 el ateş ettikten sonra yanlarında getirdikleri bir bidon benzinle aracımızı yakıyorlar. Bu terör olayını şiddetle lanetliyorum. Bunlar iyi bilmelidirler ki Bağlar'da hizmetimiz devam edecektir. Halkımız müsterih olsun hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Biz halkımızın emrinde ve hizmetindeyiz. Olay olduktan sonra olay yerine intikal ettim. Aracı söndürdükten sonra oraya esnaf ve mahalle sakinleri geldi. Şunu gördük ki, Bağlar halkı ciddi bir şekilde bize ve belediyesine sahip çıktı. Halk, oradaki bu terör olaylarını şiddetle kınadı. Biz de halkımıza teşekkür ederiz. Bağlar'da 20 yıldır hizmet yapılmıyor. 1,5 yıldır göreve geldik. 20 yılda yapılmayan hizmeti Bağlar'a yaptık. Buna bütün halk şahittir. Halkımız bu hizmete sahip çıkıyor. Bu terör olaylarına halkımız prim vermiyor ve vermeyecektir. Bugün de olayın meydana geldiği mahalleyi ve sakinlerini ziyaret ettim. Şunu gördük ki halk kenetlenmiş, bize ve belediyesine sahip çıkmıştır."


Bağlar Belediyesi, Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 04:06

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Temizlik aracının yakılmasına ilçe halkından tepki - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatlerini üzerine çekti Diyabet hastalığı, koronavirüsten ölüm riskini 12 kat artırıyor Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Koronavirüse karşı dünyanın en büyük aşı denemesi başlıyor Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak         
16:42
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı         
16:36
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı         
16:31
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi         
15:49
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı         
15:43
Salih Müslim'in teslim olan hamile yeğeni PKK'nın üst düzey yetkililerinin isimlerini ve yerlerini verdi Salih Müslim'in teslim olan hamile yeğeni PKK'nın üst düzey yetkililerinin isimlerini ve yerlerini verdi         
15:29
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz         
15:17
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti         
15:03
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi         
14:51
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti         
14:50
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti         
14:47
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim         
14:24
Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı Bebeklerini kullanıp duygu sömürüsü yapan anne babanın yalanını polisin sorduğu soru ortaya çıkardı         
14:13
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı         
14:12
Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar Kuyumculardan altın fiyatları için heyecanlandıran yorum: Bundan sonra her gün yeni rekor kırar         
14:10
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başlayacak Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren tekrar başlayacak         
14:05
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı         
13:44
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu         
13:33
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek         
13:03
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı         
13:01
Bilim Kurulu üyesinin Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi         
12:53
İki Oscar ödülü sahibi Tom Hanks ve eşi resmen Yunan vatandaşı oldu İki Oscar ödülü sahibi Tom Hanks ve eşi resmen Yunan vatandaşı oldu         
12:33
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu         
12:32
Arkadaşının Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti         
12:20
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi         
11:57
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi         
11:31
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında         
11:30
Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi         
10:44
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi         
10:03
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı         
09:22
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor         
08:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2020 22:33:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Temizlik aracının yakılmasına ilçe halkından tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei