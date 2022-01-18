TEMİZLİK GÖREVLİSİNİ, KAZA NEDENİYLE DÖVMÜŞ - Son Dakika

BURSA'da çöp toplarken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayan temizlik görevlisi Seyfettin Dost, polis merkezindeki ifadesinde olayın öncesinde çöp aracıyla giderken şüphelinin elektrikli motosikletiyle çarpıştıklarını söyledi. Dost, Daha sonra ileride bizi beklemiş, çöpleri aldığımızda bana saldırdı. Şikayetçiyim dedi.

Olay, 15 Ocak'ta saat 19.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Osmangazi Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Seyfettin Dost, Güçlü Caddesi'nde çöp toplarken, kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Yediği yumruk nedeniyle sendeleyen Dost'a çevredeki esnaf yardım etti. Tekrar Dost'un üzerine yürüyen şüpheli, esnaf tarafından engellendi. Olayın ardından saldırgan kaçarken, temizlik görevlisi şikayetçi olmak için Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Polis merkezindeki ifadesinde olaydan yaklaşık 10 dakika önce çöp aracıyla giderken şüphelinin elektrikli motosikletiyle çarpıştıklarını belirten Seyfettin Dost, Daha sonra ileride bizi beklemiş, çöpleri aldığımızda bana saldırdı. Şikayetçiyim dedi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan temizlik görevlisi Seyfettin Dost'a saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Osmangazi Belediyesi'ne ait çöp arabasıyla mahalle aralarında çöpleri toplayan Seyfettin Dost'un yanına gelen şüphelinin Dost'a yumrukla saldırdığı görüldü. Esnafın müdahalesiyle sonlandırılan olayla ilgili polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.