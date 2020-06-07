Son dakika haberleri! "Temmuzda tekstil fabrikalarının tam kapasite çalışacağı" beklentisi - Son Dakika

Son dakika haberleri! "Temmuzda tekstil fabrikalarının tam kapasite çalışacağı" beklentisi

Son dakika ekonomi haberi: Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Avrupa'da insanların sokağa çıkmaya başlamasıyla Türkiye'deki tekstil sektöründe ciddi bir hareketlenme beklediklerini söyledi.

Son dakika haberleri!

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, Avrupa'da insanların sokağa çıkmaya başlamasıyla Türkiye'deki tekstil sektöründe ciddi bir hareketlenme beklediklerini söyledi.

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın fason üreticisi olan Türkiye'deki tekstil sektörünün de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Avrupa'da işler durunca Türkiye'de de tekstil sektöründe üretimin durma noktasına geldiğini anlatan Ay, ancak tekstil işçisinin boş durmadığını ve en çok ihtiyaç duyulan maske üretimini gerçekleştirdiği dile getirdi.

Ay, Türkiye'nin salgın sürecini başarıyla yönettiğinin altını çizerek, "Tekstil sektöründe fabrikalarımız yavaş yavaş üretmeye başladı. Bazı firmalarımız tam, bazı firmalarımız yarı kapasiteyle de olsa çalışıyor. Avrupa'daki insanlar sokağa çıkmaya başlayınca, Avrupa hareketlenince doğal olarak tekstil sektörü de hızlanıyor. Temmuzdan itibaren tüm fabrikaların tam kapasite çalışmaya başlayacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tekstilde dünyada önemli yere sahip olduğunu, salgın sürecinden sonra kimsenin kolay kolay Çin'e yönelmeyeceğini savunan Ay, yatırımcının Türkiye'ye dönmesini beklediğini bildirdi.

"Uluslararası markalara çağrı yaptık"

Salgın sürecini üç aşama olarak değerlendirdiğini anlatan Ay, şöyle konuştu:

"Birinci aşama; sağlık. İkinci aşama; insanların bir geçim derdi var. Devletimiz bir kısa çalışma ödeneği sundu fakat bundan herkes yararlanmıyordu. Bakanlık ile iletişime geçerek durumu anlattık. 'Bundan tüm çalışanlar yararlansın. Bu özel bir durum, bu kapsamı genişletmeniz gerekir.' dedik. Bakanlık bizim önerimizi dikkate aldı ve 'ücretsiz izin ödeneği' diye bir ödenek çıkarttı. Bu çok fazla yeterli değildi ama kısa sürede yaraya merhem oldu. Üçüncü ayak ise işimizin devam etmesi. Yani biz artık yeni normal hayata başladığımızda, işimizin de normale dönmesi gerekiyor. Bunun için de bakıyoruz ki herkes tedbirler almaya çalışıyor."

Ay, üretimin eski günlerine dönmesi için girişimlerde bulunduklarını anlatarak, "Uluslararası markalara bir çağrı yaptık. 'Türkiye güvenli, pandemi konusunda çok sıkıntılı değil, iş yerlerimiz gerekli tedbirleri aldı. Bizlere iş verin, biz çalışmaya hazırız' dedik. Pandemi sürecinde iş yerlerine teşvikler, sigorta ötelemeleri gibi destekleri devlet sağ olsun yaptı. Şu ana kadar Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yalpalamadan geldi, bundan sonra da inanıyorum emekçiler adına güzel şeyler olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Öz İplik-İş Sendikasının 21 şubesiyle ülke geneline yayıldığını, 35 bin tekstil çalışanı üyesi olduğunu dile getiren Ay, küresel çapta çalışmalar da yaptıklarını kaydetti.

Türkiye, Ekonomi, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 11:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! 'Temmuzda tekstil fabrikalarının tam kapasite çalışacağı' beklentisi - Son Dakika Ekonomi

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