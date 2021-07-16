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Son dakika haberleri... Tencere için tartıştığı 2 aylık hamile dini nikahlı eşini öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Tencere için tartıştığı 2 aylık hamile dini nikahlı eşini öldürdü

16.07.2021 19:32
Son dakika haberleri... Tencere için tartıştığı 2 aylık hamile dini nikahlı eşini öldürdü, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2 aylık hamile olan Merivan Avcı (16), komşusuna tencere verdiği gerekçesiyle tartıştığı dini nikahlı eşi S.Y (17) tarafından bıcaklanarak öldürüldü.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 2 aylık hamile olan Merivan Avcı (16), komşusuna tencere verdiği gerekçesiyle tartıştığı dini nikahlı eşi S.Y (17) tarafından bıcaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam Edremit'in Gazicelal Mahallesi, Maşat Caddesinde keydana geldi. İddiaya göre eve gelen S.Y., komşuya verilen tencere yüzünden 2 aylık hamile olan dini nikahlı eşi Merivan Avcı ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen S.Y. mutfaktan bıçak alınca Avcı kaçmaya çalıştı. Ancak, Merivan Avcı sırt kısmından aldığı bıçak darbeleriyle acı içerisinde yere yığılırken, S.Y. ise olay yerinden kaçtı.

Gürültü ve Avcı'nın yardım feryatları üzerine eve gelen komyşuları talihsiz kadını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Avcı, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Balıkesir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisine sevk edilerek ameliyata alınan Merivan Avcı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. ZANLI KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından çevrede araştırma başlatan polis ekipleri, S.Y.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarılan S.Y., nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


- Balıkesir
Son dakika haberleri... Tencere için tartıştığı 2 aylık hamile dini nikahlı eşini öldürdü
Son dakika haberleri... Tencere için tartıştığı 2 aylık hamile dini nikahlı eşini öldürdü
Son dakika haberleri... Tencere için tartıştığı 2 aylık hamile dini nikahlı eşini öldürdü
Son dakika haberleri... Tencere için tartıştığı 2 aylık hamile dini nikahlı eşini öldürdü
Son dakika haberleri... Tencere için tartıştığı 2 aylık hamile dini nikahlı eşini öldürdü

Balıkesir, Edremit, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Tencere için tartıştığı 2 aylık hamile dini nikahlı eşini öldürdü - Son Dakika


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