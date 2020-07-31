Tercan'daki yangında 4 ev ile 5 ahır zarar gördü

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesinde çıkan yangında 4 ev ile 5 ahır kullanılamaz hale geldi.

Tercan'a bağlı Kuzören köyündeki Işık ailesine ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bitişikteki 3 ev ile 5 ahıra da sıçrayan yangını söndüremeyen köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İtfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 4 ev ile 5 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.